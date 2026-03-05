Parcours saveurs Office de Tourisme La Rochelle
Parcours saveurs
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-28
2026-04-07
Visite guidée avec dégustations à la découverte des saveurs du terroir.
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
English : Guided tour Parcours saveurs
Guided tour with tastings to discover the flavours of the land.
