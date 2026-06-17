Visite contée Quand j’étais petit, je croyais Tour de La Lanterne La Rochelle
Visite contée Quand j’étais petit, je croyais Tour de La Lanterne La Rochelle mercredi 22 juillet 2026.
La Rochelle
Visite contée Quand j’étais petit, je croyais
Tour de La Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Quand j’étais petit, je croyais Visite contée, théâtralisée
Venez découvrir l’histoire des tours de La Rochelle en vous amusant !
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Tour de La Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
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English :
When I was a kid, I used to believe…—A Narrated, Dramatized Tour
Come discover the history of La Rochelle’s towers while having fun!
L’événement Visite contée Quand j’étais petit, je croyais La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle
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