Visite contée Quand j’étais petit, je croyais Tour de La Lanterne La Rochelle mercredi 22 juillet 2026.

La Rochelle

Visite contée Quand j’étais petit, je croyais

Tour de La Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Quand j’étais petit, je croyais Visite contée, théâtralisée

Venez découvrir l’histoire des tours de La Rochelle en vous amusant !

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Tour de La Lanterne Place de la Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr

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English :

When I was a kid, I used to believe…—A Narrated, Dramatized Tour

Come discover the history of La Rochelle’s towers while having fun!

L’événement Visite contée Quand j’étais petit, je croyais La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-17 par Nous La Rochelle