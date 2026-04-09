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La Rochelle au temps de l’occupation Office de Tourisme La Rochelle

La Rochelle au temps de l’occupation Office de Tourisme La Rochelle mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 2 quai Georges Simenon Le Gabut

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15

La Rochelle

La Rochelle au temps de l’occupation

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:15:00

Date(s) :
2026-07-21

L’histoire de l’occupation contée par une résistante !
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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68  ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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English :

The story of the Occupation as told by a member of the Resistance!

L’événement La Rochelle au temps de l’occupation La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle

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