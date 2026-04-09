La Rochelle au temps de l’occupation Office de Tourisme La Rochelle
La Rochelle au temps de l’occupation Office de Tourisme La Rochelle mardi 21 juillet 2026.
La Rochelle
La Rochelle au temps de l’occupation
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-18 16:15:00
Date(s) :
2026-07-21
L’histoire de l’occupation contée par une résistante !
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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
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English :
The story of the Occupation as told by a member of the Resistance!
L’événement La Rochelle au temps de l’occupation La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle
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