La Rochelle, son marais salant du moyen âge à aujourd’hui Office de Tourisme La Rochelle
La Rochelle, son marais salant du moyen âge à aujourd’hui Office de Tourisme La Rochelle vendredi 10 avril 2026.
La Rochelle, son marais salant du moyen âge à aujourd’hui
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Suivez votre guide au fil de l’eau.
.
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour Tasdon Renaissance d’un marais en coeur de ville
Follow your guide along the water.
L’événement La Rochelle, son marais salant du moyen âge à aujourd’hui La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-03 par Nous La Rochelle