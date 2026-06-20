Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Temple protestant La Rochelle
Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Temple protestant La Rochelle jeudi 30 juillet 2026.
La Rochelle
Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde
Temple protestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, composé de 56 chanteurs, propose un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde sous la direction de Mathias Charton, accompagné au piano par Hélène Bonnet.
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Temple protestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 49 53 anna.rambaud@gmail.com
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English :
Acad?ÔCh?ur, the Poitiers academy?s 56-strong teenage choir, offers a new program entitled Réenchanter le monde , conducted by Mathias Charton, with piano accompaniment by Hélène Bonnet.
L’événement Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-20 par Nous La Rochelle
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