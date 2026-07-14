Animation Lecture théatrale Chaos en soi Place Bernard Moitessier La Rochelle
jeudi 23 juillet 2026 · Place Bernard Moitessier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Lecture théatrale Chaos en soi
Place Bernard Moitessier LA FABULEUSE CANTINE La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Lecture théâtrale et vente du livre Chaos en soi de l’artiste Julie Boileau
Rafraîchissements, spectacle, exposition
.
Place Bernard Moitessier LA FABULEUSE CANTINE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 86 14 contact@lafabuleusecantine.fr
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English :
Theatrical reading and book signing for *Chaos en soi* by artist Julie Boileau
Refreshments, performance, exhibition
L’événement Animation Lecture théatrale Chaos en soi La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle
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