Animation Lecture théatrale Chaos en soi Place Bernard Moitessier La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation Lecture théatrale Chaos en soi

Place Bernard Moitessier LA FABULEUSE CANTINE La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Lecture théâtrale et vente du livre Chaos en soi de l’artiste Julie Boileau

Rafraîchissements, spectacle, exposition

.

Place Bernard Moitessier LA FABULEUSE CANTINE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 86 14 contact@lafabuleusecantine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theatrical reading and book signing for *Chaos en soi* by artist Julie Boileau

Refreshments, performance, exhibition

L’événement Animation Lecture théatrale Chaos en soi La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle