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AGENDA · La Rochelle

Animation Lecture théatrale Chaos en soi Place Bernard Moitessier La Rochelle

jeudi 23 juillet 2026 · Place Bernard Moitessier · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Place Bernard Moitessier
Adresse
LA FABULEUSE CANTINE
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Lecture théatrale Chaos en soi

Place Bernard Moitessier LA FABULEUSE CANTINE La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Lecture théâtrale et vente du livre Chaos en soi de l’artiste Julie Boileau
Rafraîchissements, spectacle, exposition
  .

Place Bernard Moitessier LA FABULEUSE CANTINE La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 86 14  contact@lafabuleusecantine.fr

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English :

Theatrical reading and book signing for *Chaos en soi* by artist Julie Boileau
Refreshments, performance, exhibition

L’événement Animation Lecture théatrale Chaos en soi La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle

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