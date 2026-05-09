Animation Croisière Kapevent Feux d’artifices en mer ! Bateau Kapalouest La Rochelle
Animation Croisière Kapevent Feux d’artifices en mer ! Bateau Kapalouest La Rochelle mardi 14 juillet 2026.
La Rochelle
Animation Croisière Kapevent Feux d’artifices en mer !
Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Une croisière unique à bord de nos catamarans pour observer les feux d’artifices depuis la mer !
.
Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67 infos@kapalouest.com
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English :
A unique cruise aboard our catamarans to watch the fireworks from the sea!
L’événement Animation Croisière Kapevent Feux d’artifices en mer ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
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