Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas Quai Louis Prunier La Rochelle
mercredi 29 juillet 2026 · Quai Louis Prunier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas
Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29
BLOOMOON DU GAÉE Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas
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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
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English :
BLOOMOON DU GA%C9E: DJ Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas
L’événement Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-27 par Nous La Rochelle
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