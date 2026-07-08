Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas Quai Louis Prunier La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas

Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

BLOOMOON DU GAÉE Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas

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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

BLOOMOON DU GA%C9E: DJ Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas

L’événement Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-27 par Nous La Rochelle