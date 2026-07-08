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Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas Quai Louis Prunier La Rochelle

mercredi 29 juillet 2026 · Quai Louis Prunier · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Quai Louis Prunier
Adresse
Le Gaée
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas

Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :
2026-07-29

BLOOMOON DU GAÉE Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas
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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81  lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

BLOOMOON DU GA%C9E: DJ Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas

L’événement Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-27 par Nous La Rochelle

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