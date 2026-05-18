Concert DJ Set Electro World Groove and Fun DJ Prosper Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert DJ Set Electro World Groove and Fun DJ Prosper Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle vendredi 31 juillet 2026.
La Rochelle
Concert DJ Set Electro World Groove and Fun DJ Prosper
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le vendredi 31 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille DJ Prosper pour une grosse soirée électro world groove & fun, festive et dansante jusqu’au bout de la nuit.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81
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English :
On Friday 31st July at 9pm, La Gueule du Loup welcomes DJ Prosper for a big electro world groove & fun evening, festive and danceable until the end of the night.
L’événement Concert DJ Set Electro World Groove and Fun DJ Prosper La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle
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