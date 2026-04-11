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Visite La Rochelle, les essentiels Office de Tourisme La Rochelle

Visite La Rochelle, les essentiels Office de Tourisme La Rochelle mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 2 quai Georges Simenon Le Gabut

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 15:45:00

Tarif : 6 6 6

La Rochelle

Visite La Rochelle, les essentiels

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15 15:45:00
fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15

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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68  ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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L’événement Visite La Rochelle, les essentiels La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Nous La Rochelle

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