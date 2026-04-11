Visite La Rochelle, les essentiels Office de Tourisme La Rochelle

La Rochelle

Visite La Rochelle, les essentiels

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15 15:45:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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L’événement Visite La Rochelle, les essentiels La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Nous La Rochelle