Visite La Rochelle, les essentiels Office de Tourisme La Rochelle
Visite La Rochelle, les essentiels Office de Tourisme La Rochelle mercredi 15 juillet 2026.
La Rochelle
Visite La Rochelle, les essentiels
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-15 15:45:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
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L’événement Visite La Rochelle, les essentiels La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Nous La Rochelle
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