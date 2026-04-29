La Rochelle

Visite guidée Un matin à la criée

Port de pêche Devant le restaurant Tonton Louis 89 quai du Ponant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 04:30:00

fin : 2026-08-27 06:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Cet été, plongez dans les coulisses de la criée de La Rochelle avec Diane, votre capitaine ! De l’arrivée des poissons à leur vente aux enchères, vivez l’effervescence du port de pêche aux côtés des professionnels de la mer !

.

Port de pêche Devant le restaurant Tonton Louis 89 quai du Ponant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour Un matin à la criée

Notice to early birds! The fishing port of Chef de Baie offers the public to meet the professionals of the tide at the time of the traditional auction of the fish market.

L’événement Visite guidée Un matin à la criée La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle