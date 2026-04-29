Visite guidée Un matin à la criée La Rochelle
Visite guidée Un matin à la criée La Rochelle jeudi 16 juillet 2026.
La Rochelle
Visite guidée Un matin à la criée
Port de pêche Devant le restaurant Tonton Louis 89 quai du Ponant La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
moins de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 04:30:00
fin : 2026-08-27 06:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Cet été, plongez dans les coulisses de la criée de La Rochelle avec Diane, votre capitaine ! De l’arrivée des poissons à leur vente aux enchères, vivez l’effervescence du port de pêche aux côtés des professionnels de la mer !
.
Port de pêche Devant le restaurant Tonton Louis 89 quai du Ponant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour Un matin à la criée
Notice to early birds! The fishing port of Chef de Baie offers the public to meet the professionals of the tide at the time of the traditional auction of the fish market.
L’événement Visite guidée Un matin à la criée La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- FATOUMATA DIAWARA OKALI – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 6 mai 2026
- NOUVELLES PISTES CYCLABLES AU SUD : QUELLE CHANCE !, LA ROCHELLE 17000 QUAI LOUIS PRUNIER, La Rochelle 6 mai 2026
- Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance !, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle 6 mai 2026
- La Bourse aux vélos des Cabanes, Les cabanes urbaines, La Rochelle 6 mai 2026
- Animation Réalité virtuelle Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle 6 mai 2026