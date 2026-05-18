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Concert Don Organ Trio Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert Don Organ Trio Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Don Organ Trio

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Le mercredi 22 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille Don Organ Trio pour une soirée explosive entre rock, groove et orgue Hammond.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

Wednesday, July 22 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes Don Organ Trio for an explosive evening of rock, groove and Hammond organ.

L’événement Concert Don Organ Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle

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