Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides Salle Henri Moulinier La Rochelle
jeudi 23 juillet 2026 · Salle Henri Moulinier · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides
Salle Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varennes La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre de La Rochelle à la Belle Étoile, la Ville vous invite à vivre une soirée unique, poétique et vibrante.
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Salle Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varennes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 46 34 50 assejiarts@gmail.com
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English :
As part of La Rochelle %E0 la Belle %C9toile, the City invites you to %E0 experience a unique, poetic, and vibrant evening.
L’événement Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle
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