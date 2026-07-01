Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides Salle Henri Moulinier La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides

Salle Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varennes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre de La Rochelle à la Belle Étoile, la Ville vous invite à vivre une soirée unique, poétique et vibrante.

.

Salle Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varennes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 46 34 50 assejiarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of La Rochelle %E0 la Belle %C9toile, the City invites you to %E0 experience a unique, poetic, and vibrant evening.

L’événement Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle