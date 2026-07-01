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AGENDA · La Rochelle

Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides Salle Henri Moulinier La Rochelle

jeudi 23 juillet 2026 · Salle Henri Moulinier · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Henri Moulinier
Adresse
86 avenue Billaud Varennes
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides

Salle Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varennes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Dans le cadre de La Rochelle à la Belle Étoile, la Ville vous invite à vivre une soirée unique, poétique et vibrante.
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Salle Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varennes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 46 34 50  assejiarts@gmail.com

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English :

As part of La Rochelle %E0 la Belle %C9toile, the City invites you to %E0 experience a unique, poetic, and vibrant evening.

L’événement Spectacle Yacouba Le magicien des terres arides La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-30 par Nous La Rochelle

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