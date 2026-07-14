Animation -Play/Connexion Maison des Écritures La Rochelle

mercredi 15 juillet 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation -Play/Connexion

Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier d’écriture créative avec Christine Herzer

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Maison des Écritures 46 Avenue Du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Creative Writing Workshop with Christine Herzer

L’événement Animation -Play/Connexion La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-08 par Nous La Rochelle