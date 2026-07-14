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Animation Balade nature au bord du canal de Rompsay La Rochelle

jeudi 16 juillet 2026 · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parking entre la rue des Écoles et l'avenue Louise-Pinchon.
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Animation Balade nature au bord du canal de Rompsay

Parking entre la rue des Écoles et l’avenue Louise-Pinchon. La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Découvrez les libellules, les papillons et les oiseaux qui volètent le long du canal de Rompsay.
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Parking entre la rue des Écoles et l’avenue Louise-Pinchon. La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44  espace.nature@lpo.fr

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English :

Discover the dragonflies, butterflies, and birds that flit along the Rompsay Canal.

L’événement Animation Balade nature au bord du canal de Rompsay La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Nous La Rochelle

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