Atelier À vos aiguilles Broderie numérique Comm’on lab La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier À vos aiguilles Broderie numérique

Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-06 2026-08-14 2026-08-19

Expérimentez la broderie numérique et donnez une seconde vie à l’un de vos vêtements !

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Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Experiment with digital embroidery and give a second life to one of your garments!

L’événement Atelier À vos aiguilles Broderie numérique La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle