Atelier À vos aiguilles Broderie numérique Comm’on lab La Rochelle
vendredi 31 juillet 2026 · Comm'on lab · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Atelier À vos aiguilles Broderie numérique
Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-06 2026-08-14 2026-08-19
Expérimentez la broderie numérique et donnez une seconde vie à l’un de vos vêtements !
.
Comm’on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experiment with digital embroidery and give a second life to one of your garments!
L’événement Atelier À vos aiguilles Broderie numérique La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas Quai Louis Prunier La Rochelle 29 juillet 2026
- Animation DJ SET House Groovy et Pole Danse Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle 29 juillet 2026
- Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Temple protestant La Rochelle 30 juillet 2026
- Concert Quatuor Hermione Église Saint-Sauveur La Rochelle 31 juillet 2026
- Concert Con Fuoco Espace Bernard Giraudeau La Rochelle 31 juillet 2026