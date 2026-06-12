[Animation] Concours de château de sable Esplanade Cabine 16 Puys Dieppe

Dieppe

[Animation] Concours de château de sable

Esplanade Cabine 16 Puys / Rue du Général Leclerc Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez relever le défi en famille ou entre amis !

Pelles, seaux et imagination sont de mise pour construire le plus beau château de sable sur la plage ! .

Esplanade Cabine 16 Puys / Rue du Général Leclerc Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 35 40 40

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English : [Animation] Concours de château de sable

L’événement [Animation] Concours de château de sable Dieppe a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie