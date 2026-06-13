Dieppe

[Sortie nature] Balade nature à Dieppe

RDV sur la promenade au niveau du Bas Fort Blanc Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-17 2026-07-26 2026-08-03 2026-08-17

Envie de vous évader en pleine nature ?

Venez profiter d’une balade entre bord de mer et parc pour découvrir la biodiversité. Lors de cette sortie conviviale, vous pourrez explorer la faune et la flore locales tout en vous relaxant au cœur d’un cadre paisible. Une belle occasion de vous reconnecter avec la nature, d’apprendre en vous amusant et de passer un moment agréable en plein air. .

RDV sur la promenade au niveau du Bas Fort Blanc Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

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English : [Sortie nature] Balade nature à Dieppe

L’événement [Sortie nature] Balade nature à Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie