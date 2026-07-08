[Salon du livre] A la Chapelle de Puys Dieppe
samedi 11 juillet 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Salon du livre] A la Chapelle de Puys
Chapelle de Puys Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
Profitez de l’été pour flâner entre les livres et rencontrer des auteurs dans le cadre exceptionnel de la chapelle de Puys, à deux pas de la plage où vécut Alexandre Dumas fils.
Durant deux jours, une vingtaine d’auteurs seront présents pour échanger avec le public, dédicacer leurs ouvrages et partager leur passion de l’écriture. L’invité d’honneur de cette édition est Victor Bouadjio. .
Chapelle de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 10 22 09
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English : [Salon du livre] A la Chapelle de Puys
L’événement [Salon du livre] A la Chapelle de Puys Dieppe a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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