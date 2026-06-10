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[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe

[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Plage de Puys

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Dieppe

[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets

Plage de Puys Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Entre deux baignades sur la plage de Puys, révisez en famille les bonnes pratiques autour du tri et de la réduction des déchets à travers des animations ludiques proposées par le SMEDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen).   .

Plage de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie   animation@puys76.com

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English : [Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets

L’événement [Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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