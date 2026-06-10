[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe
[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe mercredi 8 juillet 2026.
Dieppe
[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets
Plage de Puys Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Entre deux baignades sur la plage de Puys, révisez en famille les bonnes pratiques autour du tri et de la réduction des déchets à travers des animations ludiques proposées par le SMEDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen). .
Plage de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie animation@puys76.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets
L’événement [Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Dictée en gare] Gare de Dieppe Dieppe 17 juin 2026
- [Visite savoir-faire] Les coulisses des Pains Populaires Aux Pains Populaires Dieppe 17 juin 2026
- [Concert] Oscillations Sous-préfecture Dieppe 17 juin 2026
- [Stage de musique] Au temps de Guillaume de Normandie Atelier Traverse Dieppe 18 juin 2026
- [Atelier] Rester zen La Tasse et le Biscuit Dieppe 18 juin 2026