Dieppe

[Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets

Plage de Puys Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Entre deux baignades sur la plage de Puys, révisez en famille les bonnes pratiques autour du tri et de la réduction des déchets à travers des animations ludiques proposées par le SMEDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen). .

Plage de Puys Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie animation@puys76.com

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English : [Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets

L’événement [Animations] Sensibilisation à l’élimination des déchets Dieppe a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie