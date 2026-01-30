[Activité enfant] Le Jardin des mers Mon sous-marin Explorateur des profondeurs Estran Cité de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] Le Jardin des mers Mon sous-marin Explorateur des profondeurs

Estran Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral à marée basse, réaliser un carnet de noeuds marins et plein d’autres activités …

Aujourd’hui, l’activité Mon sous-marin Explorateur des profondeurs

Fabrique ton sous-marin et découvre les mystères des fonds marins ainsi que les grandes explorations de l’histoire.

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité .

Estran Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] Le Jardin des mers Mon sous-marin Explorateur des profondeurs

L’événement [Activité enfant] Le Jardin des mers Mon sous-marin Explorateur des profondeurs Dieppe a été mis à jour le 2026-05-21 par Seine-Maritime Attractivité