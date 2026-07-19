Animation Concours de puzzle Salle Jean Vilar Aytré
samedi 26 septembre 2026 · Salle Jean Vilar · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Animation Concours de puzzle
Salle Jean Vilar 12 Rue de La Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’Association de Quartier du Centre-Ville d’Aytré (AQCVA) organise le second concours de puzzle d’Aytré !
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Salle Jean Vilar 12 Rue de La Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 37 85 79 contact@aqcva.fr
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English :
The Aytr%E9 Downtown Neighborhood Association (AQCVA) is organizing Aytr%E9’s second puzzle contest!
L’événement Animation Concours de puzzle Aytré a été mis à jour le 2026-07-19 par Nous La Rochelle
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