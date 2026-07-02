Sortie Nature Croquis du Paysage côtier Rte de la Plage Aytré
mercredi 26 août 2026 · Rte de la Plage · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Sortie Nature Croquis du Paysage côtier
Rte de la Plage RDV au Parking après le Beach Stadium d’Aytré Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Que vous soyez novice ou plus expérimenté, venez observer le paysage de nos côtes et repartez avec un beau souvenir croqué par vos soins.
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Rte de la Plage RDV au Parking après le Beach Stadium d’Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 contact@ecoledelamer.com
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English : Nature outing Croquis du Paysage côtier
Whether you’re a novice or more experienced, come and take a look at our coastline and leave with a beautiful souvenir of your own.
L’événement Sortie Nature Croquis du Paysage côtier Aytré a été mis à jour le 2026-07-02 par Nous La Rochelle
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