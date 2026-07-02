Sortie Nature Croquis du Paysage côtier Rte de la Plage Aytré

Informations pratiques

Aytré

Sortie Nature Croquis du Paysage côtier

Rte de la Plage RDV au Parking après le Beach Stadium d’Aytré Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Que vous soyez novice ou plus expérimenté, venez observer le paysage de nos côtes et repartez avec un beau souvenir croqué par vos soins.

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Rte de la Plage RDV au Parking après le Beach Stadium d’Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 contact@ecoledelamer.com

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English : Nature outing Croquis du Paysage côtier

Whether you’re a novice or more experienced, come and take a look at our coastline and leave with a beautiful souvenir of your own.

L’événement Sortie Nature Croquis du Paysage côtier Aytré a été mis à jour le 2026-07-02 par Nous La Rochelle