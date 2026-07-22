Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes Église Saint-Étienne Aytré
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Étienne · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes
Église Saint-Étienne 5 Rue Pasteur Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville d’Aytré accueille le Quatuor à cordes de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine pour un concert gratuit, vendredi 18 septembre à 20h30, à l’église Saint-Étienne.
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Église Saint-Étienne 5 Rue Pasteur Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 04 communication@aytre.fr
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English :
%C0 As part of European Heritage Days, the City of Aytré will host the String Quartet of the Nouvelle-Aquitaine Chamber Orchestra for a free concert on Friday, September 18, at 8:30 p.m., at Saint-Étienne Church.
L’événement Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes Aytré a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle
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