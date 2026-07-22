Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes Église Saint-Étienne Aytré

Informations pratiques

Aytré

Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes

Église Saint-Étienne 5 Rue Pasteur Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville d’Aytré accueille le Quatuor à cordes de l’Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine pour un concert gratuit, vendredi 18 septembre à 20h30, à l’église Saint-Étienne.

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Église Saint-Étienne 5 Rue Pasteur Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 04 communication@aytre.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the City of Aytré will host the String Quartet of the Nouvelle-Aquitaine Chamber Orchestra for a free concert on Friday, September 18, at 8:30 p.m., at Saint-Étienne Church.

L’événement Concert Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine Quatuor à cordes Aytré a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle