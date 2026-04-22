Animation course d’orientation Labaroche
Animation course d’orientation Labaroche dimanche 3 mai 2026.
Labaroche
Animation course d’orientation
Salle du Vervoné Labaroche Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Course d’orientation pour les petits et les grands. 7 parcours possibles dans une ambiance conviviale.
Nous vous invitons à venir courir sur le beau terrain de Labaroche.
7 circuits (allant de 1,8km à 4,8km) vous sont proposés pour explorer les sentiers ainsi que les nombreux rochers du secteur. Que vous soyez débutant ou expert, venez arpenter le massif du Cras avec nous !
Les départs se feront de 10h à 11h30. Les parcours fermeront à 13h.
Une buvette avec boissons chaudes et froides ainsi que des pâtisseries vous attendra au niveau de l’accueil, à proximité du départ et de l’arrivée.
Inscriptions sur le site FFCO pour les licenciés ou par mail pour les non licenciés. .
Salle du Vervoné Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 14 35 39 inscription@cocolmar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orienteering for young and old. 7 possible routes in a friendly atmosphere.
L’événement Animation course d’orientation Labaroche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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