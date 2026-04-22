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Animation course d’orientation Labaroche

Animation course d’orientation Labaroche dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Salle du Vervoné

Ville : 68910 Labaroche

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Labaroche

Animation course d’orientation

Salle du Vervoné Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Course d’orientation pour les petits et les grands. 7 parcours possibles dans une ambiance conviviale.
Nous vous invitons à venir courir sur le beau terrain de Labaroche. 

7 circuits (allant de 1,8km à 4,8km) vous sont proposés pour explorer les sentiers ainsi que les nombreux rochers du secteur. Que vous soyez débutant ou expert, venez arpenter le massif du Cras avec nous !

Les départs se feront de 10h à 11h30. Les parcours fermeront à 13h.

Une buvette avec boissons chaudes et froides ainsi que des pâtisseries vous attendra au niveau de l’accueil, à proximité du départ et de l’arrivée.

Inscriptions sur le site FFCO pour les licenciés ou par mail pour les non licenciés.   .

Salle du Vervoné Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 14 35 39  inscription@cocolmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Orienteering for young and old. 7 possible routes in a friendly atmosphere.

L’événement Animation course d’orientation Labaroche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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