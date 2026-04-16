Labaroche

Marche gourmande de Labaroche en semi nocturne

296 Le Centre Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 16:45:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Balade semi nocturne d’environ 7km avec des haltes gourmandes. Pour chaque plat un verre de vin est associé. Après la randonnée soirée dansante conviviale avec DJ.

Découvrez les hauteurs de Labaroche lors d’une balade gourmande en semi nocturne d’environ 7km.

Le tarif comprend l’apéritif, l’entrée, le plat et le dessert ainsi qu’un verre de vin avec chaque plat.

Au menu cette année pour les plus de 15 ans:

Bretzel

Entrée: pâté en croute et crudités

Plat: joue de porc à la bière brune, spaetzles et chou rouge

Fromage: assiette de Ribeaupierre

Dessert streussel aux pommes et glace vanille

Menu pour les moins de 15 ans (Bretzel, terrine, émincé de poulet-spaetzles et glace).

Les départs sont tous les 15 mins de 17h à 18h45.

La marche gourmande sera suivi d’une soirée dansante avec DJ (en salle en cas de mauvais temps).

Réservation obligatoire. Nombre de participant limité à 400 personnes. Les animaux en laisse sont autorisés lors de la balade mais pas pour la soirée.

Couverts non fournis. Pensez à amener vos couverts (couteau, fourchette et cuillère).

Une lampe frontale/de poche peut être utile.

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296 Le Centre Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 06 63 99 5668022@ffhandball.net

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English :

Semi-nighttime stroll of around 7km with gourmet stops. Each dish is accompanied by a glass of wine. After the walk, a convivial DJ dance party.

L’événement Marche gourmande de Labaroche en semi nocturne Labaroche a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg