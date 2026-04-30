Labaroche

Fête de la musique

395 Lieu dit La Place Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter l’été et la musique groupe de musique suivi d’un DJ jusqu’au bout de la nuit. Restauration et buvette.

C’est l’été, on fête la musique.

Programme 2026 en attente d’informations.

La buvette et la restauration seront assurées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Une soirée à ne surtout pas manquer !> 0 .

395 Lieu dit La Place Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 83 23 mairiedelabaroche@gmail.com

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English :

Come and celebrate summer and music: a live band followed by a DJ until the end of the night. Catering and refreshments.

L’événement Fête de la musique Labaroche a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg