Fête de la musique Labaroche
Fête de la musique Labaroche samedi 20 juin 2026.
Labaroche
Fête de la musique
395 Lieu dit La Place Labaroche Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter l’été et la musique groupe de musique suivi d’un DJ jusqu’au bout de la nuit. Restauration et buvette.
C’est l’été, on fête la musique.
Programme 2026 en attente d’informations.
La buvette et la restauration seront assurées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Une soirée à ne surtout pas manquer !> 0 .
395 Lieu dit La Place Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 83 23 mairiedelabaroche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate summer and music: a live band followed by a DJ until the end of the night. Catering and refreshments.
L’événement Fête de la musique Labaroche a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Labaroche (Haut-Rhin)
- Marche gourmande de Labaroche en semi nocturne Labaroche 24 mai 2026
- Exposition photos Voyages Labaroche 6 juin 2026
- Marché aux puces Labaroche 7 juin 2026
- Fête médiévale Labaroche 13 juin 2026
- Les journées des tourneurs et chantourneurs Labaroche 12 septembre 2026