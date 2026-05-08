Marché montagnard Labaroche
Marché montagnard Labaroche vendredi 26 juin 2026.
Labaroche
Marché montagnard
Place du Musée du Bois Labaroche Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez acheter nos produits fermiers et maraîchers locaux, ainsi que de délicieux vins et des thés originaux.
Envie de déguster nos produits du terroir ? Succombez aux plaisirs et aux saveurs proposés par les producteurs locaux de notre marché bio !
Vous y découvrirez de nombreuses spécialités régionales ! Un moment de partage et de rencontres qui saura satisfaire les amateurs de bonnes choses !
Venez y retrouverez notamment du pain au levain cuit au four à bois ; des viandes, salaisons et charcuteries produits dans le cadre d’un élevage respectueux des animaux ; des vins produits en agriculture biologique depuis 1997 ; des créations exclusives en thés, des bières ; des fruits et légumes ; de la petite restauration, des produits laitiers; des produits en mohair ainsi que des œufs ; des produits bio issus du commerce équitable ; deux apiculteurs de Labaroche ; des créations en terre cuite.
Il s’y ajoute de manière ponctuelle des créations textiles, des onguents ; des huiles d’olive, ses épices et des produits crétois; des produits zéro déchets et ses produits ménagers écologiques et cosmétiques ; des galets peints à la main ; des confitures ; des créations en cuirs et d’autres encore ..
Buvette et petite restauration sur place. 0 .
Place du Musée du Bois Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 83 23 mairiedelabaroche@gmail.com
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English :
Come and buy our local farm and market produce, as well as delicious wines and original teas.
L’événement Marché montagnard Labaroche a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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