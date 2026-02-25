Exposition photos Voyages

Le Centre Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Admirer les magnifiques photos des membres du club photo, vous serez embarquer dans un voyage captivant. Buvette, pâtisserie maison et tombola.

Les Passeurs d’Images de Labaroche vous convient à l’exposition annuelle de leurs photos. Une dizaine de passionnés à exposer des photos personnelles sur le thème des voyages.

Sur place vous trouverez une buvette, des pâtisseries maison et une tombola.

Le Centre Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 58 17 13 passeursdimages68@gmail.com

English :

Admire the magnificent photos taken by members of the photo club, and you’ll be taken on a captivating journey. Refreshments, home-made pastries and tombola.

L’événement Exposition photos Voyages Labaroche a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg