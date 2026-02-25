Exposition photos Voyages Labaroche
Exposition photos Voyages Labaroche samedi 6 juin 2026.
Exposition photos Voyages
Le Centre Labaroche Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Admirer les magnifiques photos des membres du club photo, vous serez embarquer dans un voyage captivant. Buvette, pâtisserie maison et tombola.
Les Passeurs d’Images de Labaroche vous convient à l’exposition annuelle de leurs photos. Une dizaine de passionnés à exposer des photos personnelles sur le thème des voyages.
Sur place vous trouverez une buvette, des pâtisseries maison et une tombola. 0 .
Le Centre Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 58 17 13 passeursdimages68@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Admire the magnificent photos taken by members of the photo club, and you’ll be taken on a captivating journey. Refreshments, home-made pastries and tombola.
L’événement Exposition photos Voyages Labaroche a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg