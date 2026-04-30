Labaroche

Fête médiévale

395a La Place Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Au programme de la fête: jeux, animations, danses, jonglerie de feu et ambiance musicale avec le groupe Ensemble Kalamus, petite restauration.

Cette année, la fête médiévale se déroulera dans le parc du musée des métiers du bois.

De nombreuses animations vous serons proposées ainsi qu’une petite restauration sur place et des jeux.

À partir de 16h, des combats de béhourds (chevaliers). Initiation pour les enfants dès 7 ans.

La soirée est animée par un spectacle médiéval avec des jonglerie de feu par l’association Nickel, des danses par les Baladins du Hohnack et la musique par l’Ensemble Kalamus. 0 .

395a La Place Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 58 63 66 gilles.triballier@wanadoo.fr

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English :

The festivities include games, entertainment, dancing, fire juggling and music with the Ensemble Kalamus group, plus light refreshments.

L’événement Fête médiévale Labaroche a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg