Fête médiévale Labaroche
Fête médiévale Labaroche samedi 13 juin 2026.
Labaroche
Fête médiévale
395a La Place Labaroche Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Au programme de la fête: jeux, animations, danses, jonglerie de feu et ambiance musicale avec le groupe Ensemble Kalamus, petite restauration.
Cette année, la fête médiévale se déroulera dans le parc du musée des métiers du bois.
De nombreuses animations vous serons proposées ainsi qu’une petite restauration sur place et des jeux.
À partir de 16h, des combats de béhourds (chevaliers). Initiation pour les enfants dès 7 ans.
La soirée est animée par un spectacle médiéval avec des jonglerie de feu par l’association Nickel, des danses par les Baladins du Hohnack et la musique par l’Ensemble Kalamus. 0 .
395a La Place Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 58 63 66 gilles.triballier@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The festivities include games, entertainment, dancing, fire juggling and music with the Ensemble Kalamus group, plus light refreshments.
L’événement Fête médiévale Labaroche a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Labaroche (Haut-Rhin)
- Marche gourmande de Labaroche en semi nocturne Labaroche 24 mai 2026
- Exposition photos Voyages Labaroche 6 juin 2026
- Marché aux puces Labaroche 7 juin 2026
- Fête de la musique Labaroche 20 juin 2026
- Les journées des tourneurs et chantourneurs Labaroche 12 septembre 2026