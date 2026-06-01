Animation-dégustation à Granibio – Biomonde, Granibio – Biomonde, Cadours
Animation-dégustation à Granibio – Biomonde, Granibio – Biomonde, Cadours vendredi 5 juin 2026.
Animation-dégustation à Granibio – Biomonde Vendredi 5 juin, 10h00 Granibio – Biomonde Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !
Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.
Granibio – Biomonde 13 Chem. d’en Palanque 31480 Cadours Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie
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