Animation-dégustation à Granibio – Biomonde, Granibio – Biomonde, Cadours

Animation-dégustation à Granibio – Biomonde Vendredi 5 juin, 10h00 Granibio – Biomonde Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les produits des entreprises bio de la région avec ces animations-dégustations offertes toute la journée en magasin. Et dans certains magasins, une remise vous attend !

Animations organisées par Ocebio et Interbio Occitanie, les entreprises bio d’Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie.

Granibio – Biomonde 13 Chem. d’en Palanque 31480 Cadours Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie

Franchissez le seuil des magasins bio près de chez vous… c’est plein de bons produits locaux fabriqués dans votre région !