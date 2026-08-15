Animation Détrompez-vous (jeu) Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Animation Détrompez-vous (jeu)

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Un jeu pour ne plus vous faire pigeonner lutter contre les algorithmes et les fake news en s’amusant.

A partir de 13 ans, gratuit

2 sessions 15h et 16h. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Détrompez-vous (jeu) Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux