Atelier de Noël, peinture sur vitre Médiathèque L’Île-d’Elle

L’Île-d’Elle

Atelier dessin avec Gaëlle Duhazé

Médiathèque 7 rue de l’église L’Île-d’Elle Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir l’illustratrice Gaëlle Duhazé à travers une rencontre et un atelier de dessin autour de la culture coréenne et de l’encre de Chine.

Atelier sur inscription, de 7 ans à 99 ans. .

Médiathèque 7 rue de l’église L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr

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English :

Come and meet illustrator Gaëlle Duhazé for a drawing workshop based on Korean culture and Indian ink.

L’événement Atelier dessin avec Gaëlle Duhazé L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud