Atelier de Noël, peinture sur vitre Médiathèque L’Île-d’Elle
Atelier de Noël, peinture sur vitre Médiathèque L’Île-d’Elle vendredi 22 mai 2026.
L’Île-d’Elle
Atelier dessin avec Gaëlle Duhazé
Médiathèque 7 rue de l’église L’Île-d’Elle Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir l’illustratrice Gaëlle Duhazé à travers une rencontre et un atelier de dessin autour de la culture coréenne et de l’encre de Chine.
Atelier sur inscription, de 7 ans à 99 ans. .
Médiathèque 7 rue de l’église L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr
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English :
Come and meet illustrator Gaëlle Duhazé for a drawing workshop based on Korean culture and Indian ink.
L’événement Atelier dessin avec Gaëlle Duhazé L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud