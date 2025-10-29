Visite du Gouffre de l’Ile d’Elle Rue des Faïenciers L’Île-d’Elle

Informations pratiques

L’Île-d’Elle

Visite du Gouffre de l’Ile d’Elle

Rue des Faïenciers Parking de la Calle L’Île-d’Elle Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez le Gouffre de L’Île-d’Elle, un ouvrage hydraulique du XVIIe siècle unique dans l’ouest de la France !

Explorez ce site exceptionnel et percez le mystère de son double siphon, qui permet aux eaux de la Vendée et du Canal de Vix de se croiser sans se mélanger. .

Rue des Faïenciers Parking de la Calle L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 49 70 86 contact@tac-sv.fr

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English :

Discover the Gouffre de L’Île-d’Elle, a 17th-century hydraulic structure unique in western France!

L’événement Visite du Gouffre de l’Ile d’Elle L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud