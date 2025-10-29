Visite du Gouffre de l’Ile d’Elle Rue des Faïenciers L’Île-d’Elle
jeudi 13 août 2026 · Rue des Faïenciers · L'Île-d'Elle
Informations pratiques
L’Île-d’Elle
Visite du Gouffre de l’Ile d’Elle
Rue des Faïenciers Parking de la Calle L’Île-d’Elle Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 19:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Découvrez le Gouffre de L’Île-d’Elle, un ouvrage hydraulique du XVIIe siècle unique dans l’ouest de la France !
Explorez ce site exceptionnel et percez le mystère de son double siphon, qui permet aux eaux de la Vendée et du Canal de Vix de se croiser sans se mélanger. .
Rue des Faïenciers Parking de la Calle L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 49 70 86 contact@tac-sv.fr
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English :
Discover the Gouffre de L’Île-d’Elle, a 17th-century hydraulic structure unique in western France!
L’événement Visite du Gouffre de l’Ile d’Elle L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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