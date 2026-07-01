Animation Drôle de machine Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Animation Drôle de machine

Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-19

Durant l’été, la centrale EDF de Blénod vous propose de participer à des animations ludiques et scientifiques, sur le thème de l’environnement et de la production d’électricité, ainsi qu’à des visites des installations.

Animation Drôle de machine

Découvrez les lois de l’électricité !

La construction d’une mini-turbine permet de comprendre, tout s’en s’amusant, comment l’on transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.

Animations gratuites, inscription par mail ou sur le site EDF Blénod

Pour les enfants de 6 à 14 ansEnfants

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Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est visite-blenod@edf.fr

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English :

This summer, the EDF power plant in Blénod invites you to take part in fun, science-based activities on the topics of the environment and electricity generation, as well as tours of the facilities.

Activity: “Fun Machine”

Discover the laws of electricity!

By building a mini-turbine, you’ll have fun while learning how mechanical energy is converted into electrical energy.

Free activities; register by email or on the EDF Blénod website

For children ages 6–14

L’événement Animation Drôle de machine Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PONT A MOUSSON