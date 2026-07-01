Animation Drôle de machine Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson
vendredi 10 juillet 2026 · Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod · Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Animation Drôle de machine
Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-19
Durant l’été, la centrale EDF de Blénod vous propose de participer à des animations ludiques et scientifiques, sur le thème de l’environnement et de la production d’électricité, ainsi qu’à des visites des installations.
Animation Drôle de machine
Découvrez les lois de l’électricité !
La construction d’une mini-turbine permet de comprendre, tout s’en s’amusant, comment l’on transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.
Animations gratuites, inscription par mail ou sur le site EDF Blénod
Pour les enfants de 6 à 14 ansEnfants
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Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est visite-blenod@edf.fr
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English :
This summer, the EDF power plant in Blénod invites you to take part in fun, science-based activities on the topics of the environment and electricity generation, as well as tours of the facilities.
Activity: “Fun Machine”
Discover the laws of electricity!
By building a mini-turbine, you’ll have fun while learning how mechanical energy is converted into electrical energy.
Free activities; register by email or on the EDF Blénod website
For children ages 6–14
L’événement Animation Drôle de machine Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PONT A MOUSSON