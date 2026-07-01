Escape-game Libère Pénélope Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Escape-game Libère Pénélope

Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Jeudi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-17

Durant l’été, la centrale EDF de Blénod vous propose de participer à des animations ludiques et scientifiques, sur le thème de l’environnement et de la production d’électricité.

Escape-game Libère Pénéloppe

En alliant bonne humeur et déduction, les visiteurs pourront découvrir les fresques monumentales du site et résoudre les énigmes qui s’y cachent !

Animations gratuites, inscription par mail ou sur le site EDF Blénod

Pour les enfants de 10 à 16 ans Enfants

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Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est visite-blenod@edf.fr

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English :

This summer, the EDF power plant in Blénod invites you to take part in fun, science-based activities focused on the environment and electricity generation.

Libère Pénélope Escape Game

Combining fun and learning, visitors can explore the site’s monumental murals and solve the puzzles hidden within them!

Free activities; register by email or on the EDF Blénod website

For children ages 10–16%A0

L’événement Escape-game Libère Pénélope Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PONT A MOUSSON