Animation Les fresques de la centrale Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Animation Les fresques de la centrale

Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Durant les vacances d’avril, la centrale EDF de Blénod vous propose de participer à des animations ludiques et scientifiques, sur le thème de l’environnement et de la production d’électricité.

Animation Les fresques de la centrale

Découvrez les fresques monumentales de la centrale durant une présentation à l’espace Odyssélec, puis réalisez la vôtre !

Animation gratuite, inscription par mail à visite-blenod@edf.fr

Accessible pour les 6 à 16 ansEnfants

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Centrale à Cycle Combiné Gaz EDF de Blénod 57 Route Nationale Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est visite-blenod@edf.fr

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English :

During the April vacations, EDF’s Blénod power plant invites you to take part in fun, scientific activities on the theme of the environment and electricity generation.

Les fresques de la centrale animation

Discover the power station’s monumental frescoes during a presentation at the Odyssélec space, then create your own!

Free activity, registration by e-mail to visite-blenod@edf.fr

Suitable for ages 6 to 16

L’événement Animation Les fresques de la centrale Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON