Entrez dans les coulisses de l’énergie et de l’art, EDF Cycle Combiné Gaz, Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Entrez dans les coulisses de l’énergie et de l’art 18 et 19 septembre EDF Cycle Combiné Gaz Meurthe-et-Moselle

Pour plus de détails et valider votre réservation, rendez-vous sur le site « Visiter EDF » par le lien ci-après : https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/736/events

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre du programme de modernisation de son parc thermique, EDF a construit, en 2011, une nou­velle centrale fonctionnant au gaz naturel : son 1er Cycle combiné gaz (CCG) en France, situé à Blénod-les-Pont-à-Mousson, d’une capacité de 430 MW.

Entrez dans les coulisses de l’énergie et de l’art à la Centrale de Blénod.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Centrale à Cycle Combiné Gaz de Blénod vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle. Construite en 2011 à côté de l’ancienne centrale à charbon aujourd’hui en déconstruction, elle incarne la transition énergétique et la modernité industrielle.

Un site unique où l’industrie rencontre l’art :

Au fil des années, la centrale s’est transformée en véritable musée à ciel ouvert, avec plus de 25 fresques réalisées par des artistes internationaux. Ces œuvres, mêlant street-art, art abstrait et fresques figuratives, racontent l’histoire du site, rendent hommage aux métiers de l’énergie et célèbrent la biodiversité locale.

Rendez-vous le vendredi 18 septembre pour le public scolaire et le samedi 19 septembre pour le grand public, pour une exploration guidée du site, entre patrimoine industriel, innovation énergétique et expression artistique

EDF Cycle Combiné Gaz 54700 Blénod-les-Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dans le cadre du programme de modernisation de son parc thermique, EDF a construit, en 2011, une nou­velle centrale fonctionnant au gaz naturel : son 1er Cycle combiné gaz (CCG) en France, situé à de…

© EDF