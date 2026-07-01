Animation du jeu « Pause-photo-Prose », Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
samedi 27 mars 2027 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Animation du jeu « Pause-photo-Prose » Samedi 27 mars 2027, 15h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-27T15:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00
Fin : 2027-03-27T15:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00
Deviner ou faire deviner une photographie avec des moyens différents. Durée : 1 à 3h jusqu’à 36 joueurs
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Deviner ou faire deviner une photographie avec des moyens différents. Durée : 1 à 3h jusqu’à 36 joueurs
© Arles Les rencontres de la photographie
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