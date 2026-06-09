TOM BALDETTI HALL COMMINGES Colomiers

Colomiers

TOM BALDETTI

HALL COMMINGES 6 Place des Fêtes Colomiers Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Une soirée placée sous le signe du rire !

Tom sait regarder les gens. Vraiment les regarder. Et surtout il sait les faire rire. Fort.

Avec un sens de l’improvisation affûté dans les Comedy Clubs, une écriture fine et un jeu sincère, Tom livre un stand-up drôle, touchant, et profondément humain.

Suivi par près de 940 000 abonné·es sur les réseaux sociaux, chroniqueur sur France

Inter et en tournée dans toute la France, l’humoriste originaire de Toulouse connaît une ascension fulgurante.

Un parcours qui résonne particulièrement à Colomiers, puisqu’avant de monter sur

scène, Tom Baldetti a notamment été mascotte de Colomiers Rugby.

Dans Tome 1, son premier spectacle, il mêle humour et émotion en racontant avec

sincérité sa vie de jeune adulte, sa famille et ses racines toulousaines. Entre anecdotes personnelles, autodérision et improvisations avec le public, il aborde la paternité, l’amitié ou encore la quête d’amour avec un regard tendre et décalé.

Repéré pour son authenticité et son énergie sur scène, Tom Baldetti s’impose

aujourd’hui comme l’une des révélations du stand-up français. 25 .

HALL COMMINGES 6 Place des Fêtes Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An evening of laughter!

L’événement TOM BALDETTI Colomiers a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE