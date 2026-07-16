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Atelier Fabrication d’un stéréoscope, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

vendredi 2 octobre 2026 · Pavillon Blanc Henri Molina · Colomiers

Atelier Fabrication d’un stéréoscope, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Pavillon Blanc Henri Molina
Adresse
1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dès 6 ans (enfants de - de 9 ans accompagnés)

Atelier Fabrication d’un stéréoscope 2 et 3 octobre Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Réalisation d’un dessin et de lunettes bicolores permettant de voir votre création en 3D.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
Biblis en folie 2026

© cottonbro studio

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