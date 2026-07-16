AGENDA · Colomiers
Atelier Fabrication d’un stéréoscope, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers
vendredi 2 octobre 2026 · Pavillon Blanc Henri Molina · Colomiers
Informations pratiques
Atelier Fabrication d’un stéréoscope 2 et 3 octobre Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne
Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Réalisation d’un dessin et de lunettes bicolores permettant de voir votre création en 3D.
Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
Biblis en folie 2026
© cottonbro studio
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