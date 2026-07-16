Exposition Profondeur de champ, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Exposition Profondeur de champ 2 octobre 2026 – 20 février 2027 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2027-02-20T13:00:00+01:00 – 2027-02-20T18:30:00+01:00

L’exposition Profondeur de champ s’empare du paysage comme genre artistique à part entière, à travers différents styles et techniques qui brouillent délibérément les frontières esthétiques – des dessins semblables à des photographies dialoguent avec des photographies aux allures de gravures. À partir du travail de l’artiste et photographe Raphaëlle Peria, des planches dessinées entrent en résonance : les corps-paysages de Juliette Mancini, le paysage social de Margaux Meissonnier, les paysages menacés de Clément Vuillier ou encore les explorations délicates de Fanny Dreyer. En fonction d’où et de qui les perçoit, les paysages se font tour à tour menaçants et menacés, survivance du passé et vestiges de ce qui a disparu. Loin d’être de vastes espaces passifs face aux activités humaines, les paysages ont une réelle capacité d’action sur nous et en nous. L’exposition rend alors compte de la manière dont les paysages nous affectent et nous construisent autant que nous participons à les façonner, témoignant des relations complexes de l’humain avec son environnement.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

L’exposition Profondeur de champ s’empare du paysage comme genre artistique à part entière, à travers différents styles et techniques qui brouillent délibérément les frontières esthétiques – des à de…

© Raphaëlle Peria, Les arbres, les fleurs, continuent de grandir sans toi, grattage sur photographie, 100x150cm, 2025.