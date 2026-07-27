VESTIGES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA Colomiers

Informations pratiques

Colomiers

VESTIGES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA 4 Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La Société d’archéologie et d’histoire locale vous propose une conférence animée par Dominique Allios, maître de conférences en histoire de l’art et archéologie médiévale, et membre de l’association. Une occasion de découvrir les connaissances les plus récentes sur le patrimoine et l’histoire locale.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

PAVILLON BLANC HENRI-MOLINA 4 Place Alex Raymond Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 63 50 00

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement VESTIGES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Colomiers a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE