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LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Rue de Limogne Colomiers

samedi 19 septembre 2026 · Rue de Limogne · Colomiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de Limogne
Adresse
HOTEL DE VILLE DE COLOMIERS
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif

Colomiers

LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

Rue de Limogne HOTEL DE VILLE DE COLOMIERS Colomiers Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Découvrez l’histoire de la ville de Colomiers à travers des archives allant du XIIIᵉ siècle à aujourd’hui : premiers plans, cahiers de doléances de la Révolution, photographies, parchemins, vestiges…

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.   .

Rue de Limogne HOTEL DE VILLE DE COLOMIERS Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie   archives@mairie-colomiers.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Colomiers a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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