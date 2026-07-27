LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Rue de Limogne Colomiers

Informations pratiques

Colomiers

LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

Rue de Limogne HOTEL DE VILLE DE COLOMIERS Colomiers Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Découvrez l’histoire de la ville de Colomiers à travers des archives allant du XIIIᵉ siècle à aujourd’hui : premiers plans, cahiers de doléances de la Révolution, photographies, parchemins, vestiges…

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

Rue de Limogne HOTEL DE VILLE DE COLOMIERS Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie archives@mairie-colomiers.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement LES ARCHIVES DE L’HÔTEL DE VILLE DE COLOMIERS (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Colomiers a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE