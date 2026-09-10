Animation enfant – Château des ducs de Bretagne, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Animation enfant – Château des ducs de Bretagne Samedi 14 novembre, 14h30 Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

Le samedi 14 novembre, le Château des ducs de Bretagne invite les enfants à vivre une animation pleine de mystère.

Au fil de la visite, ils devront observer attentivement les salles, repérer des indices et tenter de détecter la présence de fantômes à l’aide d’un appareil spécial.

Horaires :

-Samedi 14 Novembre à 14h30

Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true »}]

Au Château des ducs de Bretagne, une animation est proposée aux enfants de 7 à 11 ans pour partir à la chasse aux fantômes dans les salles du château. animation Château des ducs de Bretagne