Animation enfant – Château des ducs de Bretagne, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Animation enfant – Château des ducs de Bretagne Samedi 14 novembre, 14h30 Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T14:30:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00
Le samedi 14 novembre, le Château des ducs de Bretagne invite les enfants à vivre une animation pleine de mystère.
Au fil de la visite, ils devront observer attentivement les salles, repérer des indices et tenter de détecter la présence de fantômes à l’aide d’un appareil spécial.
Horaires :
-Samedi 14 Novembre à 14h30
Les enfants sont confiés par les parents à l’équipe de médiation du château pendant toute la durée de l’animation. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229214886822>mStepTracking=true »}]
Au Château des ducs de Bretagne, une animation est proposée aux enfants de 7 à 11 ans pour partir à la chasse aux fantômes dans les salles du château. animation Château des ducs de Bretagne
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