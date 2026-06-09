Animation enfant escape game Le règne animal Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Animation enfant escape game Le règne animal

Place de Bassum Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Animation à destination des plus jeunes à Fresnay-sur-Sarthe !

Le mardi 18 août, rendez-vous à 10h30 dans le Parc du Château, Place de Bassum, à Fresnay-sur-Sarthe pour un escape game Le règne animal (à partir de 8 ans) ! Dans le cadre de la thématique annuelle de la ville, viens participer à un escape game totalement rugissant ! Il te faudra avoir du flair, ne pas perdre le fil de la patte et garder l’esprit de meute pour triompher dans cette aventure pleine d’énigmes.

Inscription fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.

Programme complet

– Mardi 7 juillet balade contée De la gare au cirque (à partir de 4 ans)

– Mardi 21 juillet les apprentis maîtres du vitrail (à partir de 10 ans)

– Mardi 28 juillet balade contée Maisons triées sur le volet (à partir de 4 ans)

– Mardi 4 août les poupées Philippart (à partir de 6 ans)

– Mardi 11 août jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations (à partir de 10 ans)

– Mardi 18 août escape game Le règne animal (à partir de 8 ans) .

Place de Bassum Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for youngsters in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Animation enfant escape game Le règne animal Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles