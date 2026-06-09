Animation enfant jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe mardi 11 août 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Animation enfant jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations

Place de Bassum Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Animation à destination des plus jeunes à Fresnay-sur-Sarthe !

Le mardi 11 août, rendez-vous à 10h30 dans le Parc du Château, Place de Bassum, à Fresnay-sur-Sarthe pour un jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations (à partir de 10 ans) ! Grâce à ce jeu de piste imaginé par les élèves de 3e du collège Léo Delibes, pars à la découverte de l’histoire de Mathilde et André Lebas pendant la Seconde Guerre mondiale. Animation soutenue par Yad Vashem et proposée le jour de la Libération de Fresnay (11 août 1944).

Inscription fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.

Programme complet

– Mardi 7 juillet balade contée De la gare au cirque (à partir de 4 ans)

– Mardi 21 juillet les apprentis maîtres du vitrail (à partir de 10 ans)

– Mardi 28 juillet balade contée Maisons triées sur le volet (à partir de 4 ans)

– Mardi 4 août les poupées Philippart (à partir de 6 ans)

– Mardi 11 août jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations (à partir de 10 ans)

– Mardi 18 août escape game Le règne animal (à partir de 8 ans) .

Place de Bassum Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Activities for youngsters in Fresnay-sur-Sarthe!

L’événement Animation enfant jeu de piste Sur les traces de Mathilde et André Lebas, Justes parmi les Nations Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-09 par OT des Alpes Mancelles