Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe vendredi 14 août 2026.

Fresnay-sur-Sarthe

Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches

Place de Bassum Devant la Porte du Château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

À la lueur des lampes torches, découvrez Fresnay autrement !

À la nuit tombée et à la simple lueur des lampes, Fresnay se révèle autrement !

Départ 21h30 devant la Porte du Château (Place Bassum).

Réservation fortement conseillée au 07 56 43 06 34. Gratuit.

Durée environ 1h30. Se munir d’une lampe torche. .

Place de Bassum Devant la Porte du Château Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 43 06 34

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English :

Discover Fresnay in a different way by the light of torches!

L’événement Visite nocturne Fresnay à la lueur des lampes torches Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles