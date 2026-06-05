Atelier d’écriture Guinguette Au Détour de la Rivière Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Atelier d’écriture

Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Organisé par Sur le bout de la plume.

Céline Bourgouin Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture à la guinguette Au Détour de la Rivière à Fresnay-sur-Sarthe. Parenthèse (ré)créative au bord de l’eau. Des propositions d’écriture comme tremplin, des instants de lectures et de partages.

Tarif Au bon vouloir à partir de 18€ par personne, une boisson comprise.

Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact. .

Guinguette Au Détour de la Rivière 13 Rue du Bourgneuf Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 85 58 95 surleboutdelaplume@gmail.com

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English :

Organized by Sur le bout de la plume.

L’événement Atelier d’écriture Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles