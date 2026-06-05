Les Atypiques pièce de théâtre Le capitaine fracasse Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe

Les Atypiques pièce de théâtre Le capitaine fracasse

Place de Bassum Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Retour des Atypiques à Fresnay-sur-Sarthe pour l’été 2026 !

Tous les samedis du 4 juillet au 29 août (sauf 1/08), la municipalité de Fresnay-sur-Sarthe vous propose de passer une soirée conviviale dans un lieu de la ville autour d’un concert, d’une pièce de théâtre ou encore d’un spectacle, tous gratuits !

Le samedi 15 août, venez assister à la représentation de la pièce de théâtre Le capitaine fracasse de Téophile Gautier par La Houlala Compagnie dans le cadre enchanteur du parc du château.

L’histoire Au fond de la Gascogne, le Baron de Sigognac, dernier héritier désargenté de son illustre famille, vit seul dans son château de la misère. Lors d’une nuit pluvieuse, il abrite une troupe de comédiens ambulants. Las de sa vie recluse et tombé amoureux de la belle Isabelle, il décide de suivre la troupe dans ses aventures. Il devient alors le Capitaine Fracasse. Une vie remplie d’aventures va alors commencer pour lui, dans laquelle il devra faire face à de nombreuses péripéties, dont le Duc de Vallombreuse, lui aussi épris de la jeune comédienne.

Programme complet

– Samedi 4 juillet concert accordéon et chansons françaises avec Henriette à la Cale des Tanneries

– Samedi 11 juillet spectacle des élèves de l’École de Cirque Mimulus au Chapiteau Mimulus (Place de la Gare)

– Samedi 18 juillet concert du trio vocal féminin Les PolySoNantes dans l’Église Notre-Dame

– Samedi 25 juillet spectacle tout public Casting pour minuscules par la Compagnie Pécable (repli à la Cale des Tanneries en cas de pluie)

– Samedi 8 août concert rock de The Sons Of Tones à la Cale des Tanneries

– Samedi 15 août théâtre Le Capitaine Fracasse par la Houlala Compagnie dans le Parc du Château (repli au chapiteau Mimulus en cas de pluie)

– Samedi 22 août concert de jazz hommage à Claude Nougaro par New Jersey Quartet dans le Parc du Château (repli à la Cale des Tanneries en cas de pluie)

– Samedi 29 août concert Fresnayzzik musique latine avec Owas à la Cale des Tanneries

Pas d’Atypique le 1/08 en raison de la Fête de l’été. .

Place de Bassum Parc du Château Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Atypiques returns to Fresnay-sur-Sarthe for summer 2026!

L’événement Les Atypiques pièce de théâtre Le capitaine fracasse Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Alpes Mancelles